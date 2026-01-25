巨人は２５日、ジャイアンツタウンスタジアムで１３日から行ってきた新人合同自主トレを打ち上げた。最終日は天気こそ晴れだったが気温６度、冷たい強風が吹き荒れた。体感温度はさらに低い厳しい中で投手はノック、ランニング、ブルペン投球などを実施。野手は屋外グラウンドでノックを行い、打撃練習は寒さを考慮して室内で行った。ここまで育成選手含め１１人のルーキーが故障なく完走。それをもって「満点調整」と言える