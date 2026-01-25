◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）冬の中距離重賞は１６頭で争われ、１番人気のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は追い込むも２着だった。近３走のエプソムＣ、七夕賞、オールカマーは全て２着。今年初戦も初タイトルとはならなかった。２４日の小倉牝馬Ｓをジョスランで勝ち、８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成したクリストフ・ルメール