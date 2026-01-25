◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）冬の中距離重賞は１６頭で争われ、３番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が、道中好位から直線で抜け出して勝利した。勝ちタイムは２分１０秒８。昨年の日本ダービー３着馬は、菊花賞１４着以来の一戦で重賞２勝目。１９８４年のグレード制導入以降、ダービー３着馬の同レース制覇は１９９８年メジロブ