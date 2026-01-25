阪神は25日、2月1日10時から沖縄県・那覇市国際通り商店街で「阪神タイガースショップ国際通り店」を期間限定で営業することを発表した。2月1日から28日まで定休日なしで毎日営業する。国際通り店限定グッズや、限定デザインユニフォームなどを取りそろえる。詳細は球団ホームページまで。