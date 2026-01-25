プロ野球・DeNAは25日、今季着用するビジターユニホームを発表。今回のデザインは、選手用のものとファン用のもので少し異なるデザインとなっています。ユニホームのコンセプトは『力を送り、力を受け取る』というもの。「応援とは力であり、エネルギーである」という発想から、力のベクトルを水色の矢印モチーフで表現し、ファンと選手が双方向で繋がる仕組みがデザインに反映されているといいます。ファンが着用する「POWER SEND