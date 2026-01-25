◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)女子シングルス決勝で早田ひな選手を破り、悲願の初優勝を飾った張本美和選手。試合後に思いを明かしました。3年連続のカードとなった女子シングルス決勝。第1ゲームを奪われるも、3ゲーム連取で勝利まであと1ゲームとします。しかし第5ゲームを奪われると、第6ゲームは10-6とマッチポイントから6連続失点で逆転を許す展開。それでも切り替えて、最終ゲーム