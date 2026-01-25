◇大阪国際女子マラソン（2026年1月25日大阪・ヤンマースタジアム長居発着42・195キロ）過去3度の優勝を誇る松田瑞生（30＝ダイハツ）は2時間26分16秒で7位だった。日本人選手では4位で、27年秋に開催予定の28年ロサンゼルス五輪代表選考レース・マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）進出条件の「日本人選手6位以内で2時間27分00秒以内」はクリアした。それでもレース後には「今すぐMGCに向けてという気持ちは、全く