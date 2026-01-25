中道改革連合の野田共同代表は２５日のフジテレビ番組で、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する政府計画に対し、衆院選後に党の見解をまとめる考えを示した。中道改革を結成した立憲民主党は「移設中止」を掲げてきた一方、公明党は自民党との連立政権下で計画を進めてきた。番組で野田氏は、整合性を取れるかどうか問われると「政調会長間で詰めてきたが、衆院解散には間に合わなかった」として、「早急