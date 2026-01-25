プレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」決勝戦が12Rで争われるボートレース尼崎で24日、決勝戦出場選手インタビューが6R発売中に行われた。24日の準決勝戦12Rで3着に入り“スーパーアミダマシーン”による抽選で5号艇となった白井英治（49＝山口）。インタビューのやり取りで序盤は「ありがとうございます」「かなり厳しかったと思います」「自分の中では、いいと思っています」と棒読み気味な受け