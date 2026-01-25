中国への返還が決まっている東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダはきょうが最終観覧日です。朝から事前抽選で当選した人たちが駆け付けました。【映像】ムシャムシャ…笹を食べるパンダの様子森嶋萌リポート「パンダの一挙手一投足に歓声が上がっていました」2021年6月に生まれた双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は現在日本にいる最後のパンダで、きょうが国内でパンダを見られる最後の機会に