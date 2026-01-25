プロバスケットボールリーグ「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ」の群馬クレインサンダーズに所属する辻直人が２４日、群馬のＯＰＥＮＨＯＵＳＥＡＲＥＮＡＯＴＡ前の特設ブースで、滋賀レイクス戦を前にチームメートの谷口大智と募金活動を行った。辻は２０１８年に脳の病気で闘病中の少年との出会いをきっかけに「スリーピース」と題し、バスケットボールを通じてさまざまな社会貢献活動を行ってきた。今回もその一環として行われた