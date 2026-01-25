787で週3便エアカナダは2026年12月より、新路線「新千歳〜バンクーバー線」を開設すると発表しました。同社によると、北海道発の北米直行便はこれが史上初となるとのことです。【時間イイかも…】これが「北海道発の北米直行便」運航ダイヤですバンクーバーは北米第2位の太平洋線ハブで、カナダ国内やアメリカ、メキシコを含む45を超える都市へ乗り継ぎが可能で、カナダやアメリカへのアクセスが強化されます。運航は2026年1