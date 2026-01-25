警察によりますと、きょう午後1時16分ごろ、山形県村山市の東北中央自動車道村山トンネル内の下り車線で、６台の車両が絡む3件の交通事故が発生しました。この事故で男性１人が軽いけがをしているということです。トンネル内で最初に２台が関係する事故があり、その後立て続けに２件の事故が起きたとみられます。２件目の事故にあった人は「前方で事故があって停まっていたら追突された」などと話しているということです。現場の路