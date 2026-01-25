フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。スタジオでは、各党首に「我が党１番の強みは？」などを尋ね討論した。番組では、スタジオ出演しなかった社民党の福島瑞穂党首がＶＴＲ出演し「訴えたい政策」を述べた。福島氏は「今だから、社民党。あなたの税金が、あなたのために、あなたの税金が、あなたのために使わ