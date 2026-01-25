タレント・熊切あさ美が、地元の先輩との２ショットを公開し、話題を呼んでいる。２５日にインスタグラムを更新し、「１９歳からお世話になっているいいものプレミアムでもご一緒している地元船橋の先輩ペナルティヒデさんと映えを気にしてコーヒー持ってるヒデさん何年経っても変わらない優しい先輩」とコメントすると、お笑いコンビ「ペナルティ」のヒデとの２ショットを公開。熊切は赤いニットにデニムパンツのコー