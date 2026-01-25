WHO＝世界保健機関は24日、アメリカがWHOから正式に脱退したと発表したことを受け、遺憾の意を示しました。アメリカのトランプ政権は22日、WHOからの脱退手続きを完了したと発表しました。これを受けてWHOは24日、「この決定はアメリカと世界、双方の安全を損なうものだ」として、脱退の発表を「遺憾に思う」との声明を発表しました。また、アメリカが将来的に復帰することを望んでいるとも述べました。トランプ大統領は去年1月の