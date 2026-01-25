◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）１着馬にフェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権が与えられるＧ２は１６頭立てで争われ、６番人気で武豊騎手が初騎乗したシゲルショウグン（牡６歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父モーリス）は、直線伸びず１３着に敗れた。重賞初挑戦だった前走のみやこＳで９着に敗れ、２戦連続の重賞挑戦に、大橋調教師は「将軍様に豊様やで。心強いわ」と期