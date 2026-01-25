＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館【映像】力士たちが大集合して準備する“レア映像”大相撲、午前中の取組で“戦場“に向かう力士たちが舞台袖に大集合。体を動かしたりしながら準備する姿が「かわいいがいっぱいいる」「癒される光景」と話題となった。ついに初場所も千秋楽を迎えた。この初場所はまたしても、15日間全日程札止めとなった。初場所の懸賞本数は過去最高の3355本に達するなど、大相撲の人気は