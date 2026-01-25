◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日東京体育館）卓球の全日本選手権が25日に最終日を迎え、男女ともに高校生が優勝した。一般女子の部決勝は、高校2年生の張本美和（17＝木下グループ）が4―3で早田ひな（25＝日本生命）を下して初優勝。一般男子の部では、高校3年生の松島輝空（18＝木下グループ）が篠塚大登（22＝愛知工大）に4―0で完勝して2連覇を成し遂げた。女子シングルスで高校2年生が優勝する