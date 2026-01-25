G2「アメリカジョッキークラブカップ」は好位につけた3番人気のショウヘイ（牡4＝友道、父サートゥルナーリア）が1位で入線した。▽アメリカジョッキークラブカップ1960年に中山2000メートルで創設。その後、距離の変更もあったが、近年は1月の中山芝2200メートルのG2として定着。勝ち馬にメジロブライトやスペシャルウィークがいる。