納言・薄幸、岡野陽一が２２日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。「『カイジの番組で鉄骨渡りをしたら…』ギャンブルにハマりすぎた岡野陽一の末路とは？愛弟子ザ・マミィ酒井の激キモエピソードも【納言幸のやさぐれ酒場】」と題した動画内でトークを繰り広げた。ギャンブル等で多額の借金があることから「クズ芸人」を自称し、ブレークした岡野は、この日もギャン