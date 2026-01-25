元日向坂46齊藤京子（28）が、24日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。「けやき坂46」時代の葛藤を語った。齋藤は2018年に出演した音楽授賞式「MAMA PREMIERE in KOREA」を振り返り、「その当時は『ひらがなけやき』っていうグループだったんですけど…。この『MAMA』っていうトップクラスに大きな授賞式で、そこに自分たちの名前が挙がったっていうことは本当に誇りに思いましたし、うれしかったんです