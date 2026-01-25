1月25日、中山競馬場で行われた11R・アメリカジョッキークラブカップ（G2・4歳上オープン・芝2200m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ショウヘイ（牡4・栗東・友道康夫）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のドゥラドーレス（牡7・美浦・宮田敬介）、3着に14番人気のエヒト（牡9・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。2番人気で松山弘平騎乗、ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）は、7着敗退。【神戸新聞杯】エ