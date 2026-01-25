1月25日、京都競馬場で行われた11R・プロキオンステークス（G2・4歳上オープン・ダ1800m）は、横山和生騎乗の1番人気、ロードクロンヌ（牡5・栗東・四位洋文）が勝利した。クビ差の2着に11番人気のサンデーファンデー（牡6・栗東・東田明士）、3着に8番人気のルシュヴァルドール（牡5・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:51.0（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ブライアンセンス（牡6・美浦・斎藤誠）は、4着敗退。【浦和