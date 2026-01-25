25日朝、三重県津市で2階建ての木造住宅が焼ける火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 消防によりますと25日午前7時すぎ、津市河芸町の2階建ての木造住宅で、「建物が燃えている」と近隣住民から119番通報がありました。 消防車など9台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 この家に住む男性（67）がやけどをして病院に運ばれましたが、