毎年多くのあんこ好きの心をつかむ「あんこ博覧会®」が、2026年も日本橋三越本店で開催されます。今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味とあんこの甘さが織りなす、今だけの特別なスイーツが勢ぞろいします。出来立ての実演菓子から限定デザインの和菓子まで、会場でしか出会えない味わいに注目です♡ 前半限定♡出来立ていちごあんスイーツ 前半1月28日(水)