先日発表された「第98回アカデミー賞」の各賞ノミネートの中から、脚本賞、国際長編映画賞の2部門に選出された『シンプル・アクシデント／偶然』（5月8日公開）を紹介する。【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真本作は、「第78回カンヌ国際映画祭」で最高賞にあたるパルム・ドールを受賞した、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作。物語の主人公は、かつて不当な理由で投獄されていたワヒド（ワヒド・