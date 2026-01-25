元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）かまいたち山内健司（44）濱家隆一（41）が、25日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。山内が思わず「そんなん言うな」とつっこんだ濱家の発言を振り返った。番組で行った企画は「Z世代スタッフが選ぶゲンバ名言大賞」。ノミネート候補に「血つながってないから」というワードがノミネートされた。昨年11月放送回でケンタッキー食べ放題のロケに