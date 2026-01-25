育児でのSOSを出しても、夫がやってくれるのは最初のうちだけ。結局もとに戻ってしまう。【漫画】本編を読む家事と育児を一人で抱え込む“ワンオペ状態”に限界を迎えたとき、助けを求めた相手から返ってきたのは「仕事で疲れてるから」という一言だった。漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)が描くエッセイ漫画『育児今昔物語』は、そんな日常のひずみが、夫婦関係を大きく揺さぶっていく様子を赤裸々に描いている。■限界だっ