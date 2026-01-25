DeNAは25日、2026年のシーズンスローガンを『BE A TEAM, WIN IT ALL』に決定したと発表した。2025年の悔しさを胸に 2026年のシーズンを戦い抜くため、新スローガンには、選手、スタッフ、ファン、そして横浜の街、この「全ての人たちの力」を集結させ、全員で一つの“TEAM”となり、揺るぎない覚悟を持って挑み続けるという強い決意を込めた。▼ 相川亮二監督 コメント「選手、スタッフ、ファンの皆さま、ベイスターズに関わる