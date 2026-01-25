◆卓球全日本選手権（25日、東京体育館）3年連続で同じ顔合わせとなった女子シングルスの決勝が行われ、早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝は張本美和（木下グループ）に3―4（11―7、2―11、9―11、6―11、11―5、12―10、6―11）のフルゲームの激戦の末に敗れて、史上4人目となる4連覇は惜しくもならなかった。早田は「きょうの試合は1―4で負けていてもおかしくない試合だったが5、6ゲームを取り切って3―3に持って