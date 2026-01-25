¡Ö´°Á´¤Ë¤¢¤¿¥é¥à¡ª¡ª¡×80Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿2¿Í¤¬º£¤Ç¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1981~86Ç¯)¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥é¥àÌò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÊ¿ÌîÊ¸(¤Õ¤ß)¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤¿¤ë¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¢»öÌ³½ê¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ë¤Æ¡×¤È¤·¡¢²«¿§¤È¹õ¤Î¥È¥éÊÁ¤Î¥Ó¥­¥Ë¤È¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥é¥à¥«