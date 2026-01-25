元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が25日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。中国に返還される上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ＝いずれも4歳＝が同日、最終観覧日を迎えたことに言及した。2頭は27日に日本を出発し、28日中に中国の施設に到着する予定。返還により1972年の初来日以降、初めて日本からパンダがいなくなる。2021