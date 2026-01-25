熊本の高校ラグビーの新人戦・ＲＫＫカップラグビー。 九州学院が２年ぶり５回目の優勝を果たしました。 九州学院と熊本西の決勝戦。九州学院は同点で迎えた試合終了間際の後半29分に勝ち越しのトライを決め、19対12で接戦を制しました。