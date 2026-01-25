東海大時代に箱根駅伝などで活躍した村沢明伸（３４）（ＳＧホールディングス）が２５日、大阪ハーフマラソンで引退レースに臨んだ。１時間８分７秒の１７１位で現役生活を締めくくり、「きつかったけど、選手として味わえるのも今日で最後と考えると感慨深い」と笑顔を見せた。村沢は長野・佐久長聖高から東海大に進み、箱根駅伝では１年目から３年連続で「花の２区」に出走。２年時には１７人抜きの区間賞という快走を見せた