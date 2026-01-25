衆院選を前に、警視庁では幹部を集めた会議が開かれ、筒井洋樹警視総監が聴衆らの安全確保に万全を期すよう指示しました。筒井総監は会議で、「厳正公平な取り締まり、および選挙警護と聴衆等の安全確保に万全を期し、民主主義の根幹をなす選挙の自由と公正の確保に努められたいのであります」と述べました。筒井総監は、27日に公示される衆院選について、違反の取り締まりの徹底や街頭演説中、隙のない警備体制で聴衆らの安全確保