◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）１着馬にフェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権が与えられるＧ２は１６頭立てで争われ、１番人気で横山和生騎手騎乗のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）が、道中で先頭に立ったサンデーファンデーをゴール前で首差かわし、６戦連続の重賞挑戦で惜敗続きに終止符を打った。昨年３月のマーチＳ３着から、平