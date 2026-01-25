俳優の大森南朋（53）が25日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。若手時代に味わった俳優業界の“厳しさ”を明かした。2001年公開の映画「殺し屋1」（監督三池崇史）で浅野忠信とダブル主演を務めた大森。オーディションに合格しやっとつかんだ主役の座だったが、それでも「食えなかったんですよね」と明かした。出演していた声優で俳優の津田健次郎は「え！？マジすか！あれはかなりインパクトありまし