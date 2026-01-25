プロ野球・DeNAは25日、2026年のシーズンスローガンを発表。『BE A TEAM, WIN IT ALL』となりました。このスローガンには「選手、スタッフ、ファン、そして横浜の街など『全ての人たちの力』を集結させ、全員で一つの“TEAM”となり、揺るぎない覚悟を持って挑み続ける」という意味が込められているとのこと。今年は、横浜DeNAベイスターズが生まれて15年目を迎える節目の年。一丸となって戦っていく思いが込められました。相川亮