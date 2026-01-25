大山隠岐国立公園の国賀海岸（環境省提供）全国に35ある国立公園の魅力発信を強化しようと、環境省は「国立公園魅力発信Lab（ラボ）」を立ち上げた。国内外の旅行メディア向けに、隠れた名所を紹介するニュースレターを毎月メールで送信。問い合わせを受け付ける専用窓口も設け、公園内の取材に関する番組制作会社や動画配信者との調整を担う。政府が進める国立公園への観光客誘致の一環。メディアや交流サイト（SNS）などでの