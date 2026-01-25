■天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権 男子シングルス決勝（25日、東京体育館）男子シングルスの決勝が行われ、前回王者の松島輝空（18、木下グループ）が篠塚大登（22、愛知工業大）に4−0のストレートで下し、2年連続の全日本制覇を成し遂げた。松島は、9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）の代表に内定した。松島対篠塚という昨年と同じ顔合わせとなった卓球男子の日本一決定戦。第1ゲーム、篠塚にリード