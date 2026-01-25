1月25日、IGアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第19節が開催。西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、同3位のシーホース三河との第2戦に臨んだ。 新装された愛知ダービー『AICHI CLASSIC SERIES』の記念すべき第1戦は、83－78で名古屋Dに軍配。第2戦は互角の立ち上がりとなり、16－15と名古屋Dがわずかに先行して最初の10分間