[1.24 エールディビジ第20節 NEC 2-1 ズウォレ]NECナイメヘンの日本代表FW小川航基が24日、ホームでのエールディビジ第20節ズウォレ戦(○2-1)で今季7点目を挙げた。スタメン出場した小川は0-1の前半39分、MFチャロン・チェリーのCKから頭で決め、5試合ぶりのゴールを記録。今冬にボルフスブルクへ移籍したFW塩貝健人に並ぶチーム最多の今季7得点目とした。小川が後半30分に交代で退くと、NECは3分後にチェリーのゴールで2-1