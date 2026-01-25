【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Conton Candy新曲でTVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌として使用される「Rookies」のノンクレジット映像が公開となった。 ■メインキャラクターたちの日常を感じることができるエンディング映像 今回の楽曲は温かく肩を組んで歩みを共にしてくれるような青春ロックアンセムに仕上がっており、エンディング映像ではメインキャラクターたちの日常の一コマを感じることがで