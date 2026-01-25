MLB公式サイトは24日（日本時間25日）、今季のヤンキースの戦力状況を分析。強豪揃いのア・リーグ東地区を制する可能性について特集を組んだ。昨季94勝を挙げたがワールドシリーズには届かず、ポストシーズンでブルージェイズに敗れ去った。ライバル球団が戦力を増す中でも大規模補強は行わず、内部の底上げに望みを託す構図となっている。 ■最重要ポイントはジャッジの健康 ア・リー