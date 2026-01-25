◇スノーボード Xゲームズアスペン(現地時間1月23日〜25日)スノーボード・女子ビッグエア日本代表の村瀬心椛選手が、96.66点を叩き出し優勝。2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪へ弾みをつける大会となりました。村瀬選手は2本目に、「バックサイド(BS)トリプルコーク1620」を成功。公式サイトでは「彼女は1620を初めて達成した女性となりました」と紹介され、これまで自身が記録していた4回転の最高記録を更新する大技を