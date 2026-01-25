白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が25日までに自身のブログを更新。インフルエンザに罹患（りかん）したことを明かした。「マジで死ぬ」と題したブログを更新。「白血病患者にとって、インフルエンザにかかるとはマジで効果抜群で死ぬ、、、」とインフルエンザA型と診断されたことを報告。「しばらく安静にしてます。家族にうつさないように、気をつけます」とつづった。22日の投稿では「体調ダウン」と