Ｊ１の神戸はＭＦ佐々木大樹（２６）が結婚したことを発表した。お相手は一般女性。佐々木はクラブを通じて「入籍しましたーー！ＤＪ１３ファミリーが増えました。これからも神戸の為に、妻とトモニ闘います。街中で見かけた際には、変わらず声をかけてもらえると嬉しいです。応援よろしくお願いします！」（原文ママ）とコメントを発表した。佐々木はＪ通算１６６試合出場１９得点。神戸では２０２３、２４年のＪ１連覇を経