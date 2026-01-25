陸上・大阪国際女子マラソン（２５日・大阪ヤンマースタジアム長居発着）――今秋の愛知・名古屋アジア大会代表選考会を兼ねて行われ、矢田みくに（エディオン）が女子の初マラソン日本最高記録となる２時間１９分５７秒をマークし、日本人トップの４位に入った。ステラ・チェサン（ウガンダ）が２時間１９分３１秒で優勝した。矢田をはじめ、５位の上杉真穂（東京メトロ）、６位の川内理江（大塚製薬）、７位の松田瑞生（ダイハ