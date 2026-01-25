２、３日に行われた第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青山学院大が２５日、相模原市の淵野辺駅周辺で優勝パレードを行った。大型バスに乗りながら、少なくとも３万人を超えるギャラリーの大声援に応えた。相模原市に同大学のキャンパスがある縁で３年連続実施。パレード前のセレモニーで原晋監督（５８）は「イケメン原監督帰ってきました！」とあいさつ。「昨年の（ギャラリー）３万人どころではありません